Berlin (AFP) Schauspieler Benno Fürmann isst heute viel mehr Gemüse als früher. Das bekannte der 42-Jährige am Samstag in Berlin am Rande der Demonstration "Wir haben es satt" von Verbraucher- und Tierschutzorganisationen. Er mache sich heute viel mehr Gedanken über das Thema Fleischkonsum, sagte Fürmann der Nachrichtenagentur AFP. Er verzichte zwar nicht völlig auf Fleisch, aber er dosiere es. "Früher dachte ich, von einem Gericht aus Linsen oder Erbsen könnte man nicht satt werden." Diese Einstellung habe sich definitiv geändert.

