Berlin (AFP) Das von der großen Koalition vereinbarte Gesetz für eine Mietpreisbremse soll nach Angaben der zuständigen Minister noch vor der Sommerpause kommen. "Ich hoffe, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Mietpreisbremse bis zur Sommerpause im Gesetzblatt stehen", sagte Bau- und Umweltministerin Barbara Hendricks dem "Tagesspiegel am Sonntag". Bundesjustizminister Heiko Maas (beide SPD) kündigte an, in dem Gesetz auch die Maklerprovisionen neu zu regeln.

