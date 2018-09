London (dpa) - Der FC Arsenal lässt im Titelrennen der englischen Premier League nicht locker. Am Samstag kam der Tabellenführer zu einem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Fulham.

Die Treffer für die Mannschaft der drei deutschen Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker, Mesut Özil und Lukas Podolski erzielte der Spanier Santi Cazorla mit einem Doppelpack in der 57. und 62. Spielminute. Mit 51 Zählern bleiben die Gunners auch am 22. Spieltag an der Spitze.

Doch auch Verfolger Manchester City gab sich keine Blöße und ist nach dem 4:2 (2:1) gegen Cardiff City mit 50 Punkten weiter an Arsenal dran. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko erzielte beim 1:0 (15.) das 100. Saisontor der Citizens. Ungeachtet des zwischenzeitlichen Ausgleichs des Aufsteiger durch Craig Noone (29.) lief die Tormaschine weiter: Jesus Navas (33.), Yaya Touré (76.) und Sergio Agüero (79) trafen zum 4:1. Fraizer Campbell stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. Der Tabellendritte FC Chelsea erwartet am Sonntag Rekordmeister Manchester United.

Im Emirates Stadium standen insgesamt sechs deutsche Profis auf dem Feld - Mertesacker, Özil, Podolski und Serge Gnabry für Arsenal, der frühere U21-Nationalspieler Ashkan Dejagah und Sascha Riether für Fulham. Der auffälligste war Arsenal-Youngster Gnabry. Der 18 Jahre alte Angreifer zwang Fulham-Keeper Maarten Stekelenburg nach dem Wechsel zu einer Glanzparade. Dennoch musste er in der 71. Minute für Podolski weichen. Arsenal-Coach Arsène Wenger verhinderte so, dass in der Liga erstmals gleichzeitig vier deutsche Kicker für die Gunners spielten.

Nur wenige Minute nach der Einwechslung lenkte Stekelenburg einen Schuss von Podolski mit großer Mühe an den Pfosten. Die Fans waren nach einer guten zweiten Halbzeit im Anschluss an eine größtenteils enttäuschende erste Halbzeit versöhnt. Zu Beginn hatte Arsenal Tempo, Bewegung und Ideen vermissen lassen. Besonders Spielmacher Özil war kaum zu sehen, nachdem ein Schuss von ihm in der vierten Minute noch von Fulham-Kapitän Brede Hangeland vor der Linie geklärt wurde.

In den restlichen Partien des Spieltags siegte Norwich City 1:0 (0:0) gegen Hull City. Der FC Southampton kam trotz einer 2:0-Führung beim FC Sunderland nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und rutschte in der Tabelle nach starkem Saisonbeginn weiter ab. Crystal Palace siegte 1:0 (0:0) gegen Stoke City. West Ham United unterlag Newcastle United 1:3 (1:2).