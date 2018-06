London (SID) - Beim "Treffen der Deutschen" in der englischen Premier League hat der FC Arsenal seine Tabellenführung gefestigt. Die Gunners mit dem deutschen Quartett Mesut Özil, Per Mertesacker, Serge Gnabry und Lukas Podolski behielt im Derby gegen den FC Fulham mit Sascha Riether verdient mit 2:0 (0:0) die Oberhand

Der spanische Nationalspieler Santi Carzola erzielte innerhalb von 280 Sekunden in der zweiten Hälfte beide Treffer für den Champions-League-Achtelfinalgegner von Bayern München (57. und 62.). Arsenal liegt mit 51 Punkten weiter einen Zähler vor Manchester City. Der Ex-Meister bezwang Cardiff City mit 4:2 (2:1). Nur einen Punkt dahinter rangiert der FC Chelsea (49), der sich am Sonntag mit 3:1 (2:0) gegen den kriselnden Meister Manchester United (37) durchsetzte.

Bei Arsenals fünftem Sieg in Folge standen Mertesacker, Özil und Gnabry in der Startformation. Podolski wurde in der 71. Minute für U19-Nationalspieler Gnabry eingewechselt und traf nur eine Minute nach seiner Einwechselung den Pfosten. "Derbysieg! Santi war unser Held heute. Es fühlt sich gut an, Erster zu sein", twitterte Podolski nach dem Spiel.

Während Gnabry stark aufspielte und nur knapp einen Treffer verpasste, enttäuschte der schwache Özil, der keine Bindung zum Spiel seiner Mannschaft fand und viele Bälle verlor. Der Ex-Real-Star wurde fünf Minuten vor dem Ende ausgewechselt. Bei den abstiegsbedrohten Gästen spielte Ex-Bundesligaprofi Riether durch. Bei Fulham wirkten unter anderem auch die Ex-Bundesliga-Profis Dimitar Berbatow und Ashkan Dejagah mit.

Für Manchester trafen unterdessen Edin Dzeko (14.), Jesus Navas (33.), Yaya Touré (76.) und Sergio Agüero (79.). Dzeko erzielte den 100. Saisontreffer in allen Wettbewerben für die Citizens. Cardiff rutschte durch die Niederlage auf den letzten Platz ab, da halfen auch die Tore von Craig Noone (30.) und Fraizer Campbell (90.+3) nichts.

Vor 41.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Stamford Bridge war Chelseas Samuel Eto'o der Mann des Spiels: Der 32 Jahre alte Stürmer erzielte alle drei Chelsea-Treffer selbst (17./45./49.). Javier Hernández gelang den Ehrentreffer (78.) für Manchester, bei denen Nemanja Vidic in der Nachspielzeit nach einem groben Foulspiel die Rote Karte sah. Der deutsche Nationalspieler André Schürrle stand nicht im Chelsea-Kader.

Der FC Liverpool (43 Punkte) verliert derweil weiter an Boden. Der ehemalige Rekordmeister kam gegen Aston Villa nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. Nach dem Rückstand durch Andreas Weimann (25.) und Christian Benteke (37.) retteten Daniel Sturridge (45.+2) und Steven Gerrard (53./Foulelfmeter) den Gastgebern mit ihren Toren wenigstens noch einen Zähler. Allerdings ging dem Ausgleichstreffer eine Schwalbe des Uruguayers Luis Suárez voraus.

Am Sonntag konnte Tottenham Hotspur mit Liverpool gleichziehen. Die Londoner gewannen bei Swansea City verdient mit 3:1 (1:0). Emmanuel Adebayor (35./71.) und Chico (53., Eigentor) trafen für die Spurs, bei denen der Ex-Schalker Lewis Holtby 90 Minuten nur auf der Bank saß. Das Ehrentor für die Waliser, bei denen Gerhard Tremmel im Tor stand, erzielte Wilfried Bony (78.).