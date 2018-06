Rom (SID) - Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose (35) und Lazio Rom haben in der italienischen Serie A in Unterzahl einen Last-Minute-Sieg gelandet. Der Pokalsieger gewann am Sonntag bei Udinese Calcio 3:2 (0:1). Klose spielte über 90 Minuten und sah eine Gelbe Karte.

Mit 27 Punkten weist Lazio allerdings noch einen klaren Rückstand auf die Spitzenklubs auf und rangiert nur im Tabellenmittelfeld. Die Führung durch Ex-Nationalspieler Antonio di Natale (8.) glich Lazios Antonio Candreva per Foulelfmeter aus (62.). Lazios Ogenyi Onazi sah in der 54. Minute die Gelb-Rote Karte.

Nach der erneuten Führung der Gastgeber durch Emmanuel Agyemang (68.) kam Lazio erst durch ein Eigentor von Udineses Innenverteidiger Andrea Lazzari zum Ausgleich (82.), ehe der eingewechselte Hernanes mit einem herrlichen Alleingang den Siegtreffer erzielte (90.).

Derweil hat Clarence Seedorf einen Einstand nach Maß als Trainer des AC Mailand gefeiert. Die Lombarden setzten sich zuhause dank eines verwandelten Foulelfmeters des italienischen Nationalspielers Mario Balotelli (81.) mit 1:0 (0:0)gegen Aufsteiger Hellas Verona durch. Der 18-malige Meister, der den Niederländer Seedorf erst am Dienstag als Nachfolger des entlassenen Massimiliano Allegri vorgestellt hatte, rangiert mit 25 Punkten aber weiterhin im Niemandsland der Tabelle, während Verona (33) als Sechster die internationalen Plätze im Visier hat.

Auf Rang vier liegt der AC Florenz, der sich auch ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Mario Gomez mühelos mit 3:0 (3:0) bei Schlusslicht Catania Calcio durchsetzte.

Einen Rückschlag im Titelrennen musste derweil der SSC Neapel hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Rafael Benitez musste sich nach dem 2:2 (1:0) beim FC Bologna mit einem Zähler zufriedengeben und hat als Dritter mit 43 Punkten nun bereits zwölf Zähler Rückstand auf Tabellenführer Juventus Turin (55), der seinen zwölften Saisonsieg bereits am Samstag feierte.

Der ehemalige Leverkusener Bundesliga-Profi Arturo Vidal (18./41., Foulelfmeter) traf doppelt beim 4:2 (3:1) der "alten Dame" aus Turin gegen Sampdoria Genua. Juve behauptete damit die klare Tabellenführung vor dem AS Rom. Die Römer, die 3:0 (2:0) gegen AS Livorno gewannen, haben acht Punkte Rückstand.

Die weiteren Treffer für Juventus steuerten der Spanier Fernando Llorente (24.) und der Franzose Paul Pogba (78.) bei. Dem Ex-Wolfsburger Andrea Barzagli (38.) unterlief ein Eigentor, zudem traf Manolo Gabbiadini (89.) für Genua.

Die Römer haben nach dem Erfolg durch die Treffer von Mattia Destro (6.), Kevin Strootman (36.) und Adem Ljaji? (79.) 47 Punkte auf dem Konto und liegen als Tabellenzweiter deutlich hinter Rekordmeister Turin (55).