Neu Delhi (AFP) Die in einem Luxushotel tot aufgefundene Ehefrau des indischen Staatsministers Shashi Tharoor ist eines unnatürlichen Todes gestorben. Sunanda Pushkar sei "unnatürlich" und "plötzlich" verstorben, sagte einer der drei Ärzte, welche die Leiche obduzierten, am Samstag in Neu Delhi. Es seien aber noch weitere Tests nötig, um die genaue Todesursache zu klären. Das werde noch zwei bis drei Tage dauern, sagte Sudhir Gupta.

