Sanaa (AFP) In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ist am Samstag ein iranischer Diplomat bei einem Anschlag getötet worden. Unbekannte feuerten nach Angaben der Polizei aus einem Kleintransporter heraus drei Mal auf den Mann, als dieser gerade die Residenz des iranischen Botschafters verließ. Diese liegt im Diplomatenviertel Hadda in der Nähe eines Einkaufszentrums.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.