Aden (AFP) Im unruhigen Süden des Jemen sind bei einem Luftangriff der Armee eine schwangere Frau und ihre beiden kleinen Kinder getötet worden. Nach Angaben von Ärzten wurde der Familienvater schwer verletzt, als eine Granate am Freitagabend in das Haus in Daleh einschlug. Die Kinder waren demnach drei und fünf Jahre alt.

