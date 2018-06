Berlin (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat die Teilnahme der syrischen Opposition an den bevorstehenden Friedensgesprächen in der Schweiz begrüßt. "Das ist die richtige Entscheidung, auch wenn ich verstehen kann, dass sie vielen Oppositionellen schwer gefallen ist", sagte der SPD-Politiker. Die syrische Exil-Opposition hatte nach heftigen Differenzen am Abend ihre Teilnahme zugesagt. Die Syrien-Friedenskonferenz soll am kommenden Mittwoch in Montreux beginnen und in Genf fortgesetzt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.