Berlin (dpa) - Die Vorbereitungen für einen Einsatz der Bundeswehr in Zentralafrika und einen Ausbau des Einsatzes in Mali werden konkreter. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" soll die deutsch-französische Brigade die bereits laufende Mission in Mali verstärken. Außerdem würden deutsche Streitkräfte einen europäischen Militäreinsatz in Zentralafrika mit Transportflugzeugen und Luftbetankung unterstützen. Darüber soll dem Bericht zufolge am Montag in Brüssel entschieden werden. Der Mali-Einsatz solle bis zum 19. Februar beschlossen sein.

