Hamburg (dpa) - Der frühere "Zeit"-Chefredakteur Theo Sommer muss sich wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Er werde wegen Einkommenssteuerverkürzung in neun Fällen angeklagt, sagte die Hamburger Oberstaatsanwältin Nana Frombach der Nachrichtenagentur dpa. "Ihm wird vorgeworfen, nicht alles, was er an Einkommen hatte, ordnungsgemäß versteuert zu haben." Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Sommer sagte der Zeitung, er habe es "aus Schusseligkeit oder Schlamperei" über mehrere Jahre versäumt, eine einzige Einkommensquelle anzugeben.

