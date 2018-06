Istanbul (AFP) Vertreter der in Istanbul versammelten syrischen Regierungsgegner haben am Samstag mehrheitlich für eine Beteiligung an der internationalen Friedenskonferenz in der Schweiz gestimmt. Das wurde am Abend in der türkischen Metropole offiziell mitgeteilt. Die Konferenz findet kommenden Mittwoch in Montreux am Genfer See statt und soll einen Ausweg aus dem blutigen Bürgerkrieg aufzeigen.

