Inzell (SID) - Eissprinterin Jenny Wolf (Berlin) hat in Inzell ihren Bahnrekord über 500 m an die Chinesin Wang Beixing verloren. Bei einem internationalen Rennen über zweimal 500 m unterbot Wang im ersten Lauf in 37,55 Sekunden die Bestzeit von Ex-Weltmeisterin Wolf (37,74) vom 27. Oktober 2013 deutlich. Im zweiten Lauf war die in Inzell lebende Olympiadritte in 37,36 Sekunden noch schneller.

Wang verbesserte mit 74,910 Zählern auch den Punktebahnrekord (75,930) über zweimal 500 m, mit dem Jenny Wolf im März 2011 Gold bei der Einzelstrecken-Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Im zweiten 500-m-Lauf war die WM-Dritte Olga Fatkulina aus Russland in 37,72 Sekunden ebenfalls schneller als Wolf.

Unterdessen kämpft sich die Erfurterin Stephanie Beckert aus ihrer sportlichen Krise zurück. Nach einer fast sechswöchigen Wettkampfpause startete die Team-Olympiasiegerin mit sehr guten 7:02,03 Minuten über 5000 m in das Olympiajahr. Bei den Männern war über 5000 m in guten 6:20,20 Minuten ihr Bruder Patrick Beckert der Schnellste.