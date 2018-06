Berlin (dpa) - Die Veranstalter der Grünen Woche in Berlin haben sich zum Abschluss des ersten Messe-Wochenendes zufrieden gezeigt. "Wir haben einen Super-Aufakt", sagte Messesprecher Wolfgang Rogall. Bis zum Abend werde wie im Vorjahr mit insgesamt 120 000 Besuchern an den ersten drei Messetagen gerechnet. Der Anteil der Fachbesucher darunter sei gewachsen. Bis zum Messeschluss am 26. Januar erwarten die Ausrichter mehr als 400 000 Gäste in den Hallen am Berliner Funkturm.

