Berlin (AFP) Fußballer Kevin-Prince Boateng hat schriftstellerische Ambitionen: "Hundertprozentig" werde er nach seinem Karriereende eine Autobiografie schreiben, sagte der 26-Jährige der "Welt am Sonntag". In dem Buch wolle er seine Sicht und seine Fehler erklären. Es könne ein Lehrbuch für junge Spieler werden: "Damit sie nicht dieselben Fehler begehen. Und wieder aufstehen, wenn sie mal am Boden liegen", sagte der Mittelfeldspieler von Schalke 04 der Zeitung.

