Rotenburg (AFP) Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A1 in der Nähe von Hamburg sind am Samstagabend zwei Kinder im Vorschulalter getötet worden. Zudem wurden zwei der drei an dem Unfall beteiligten Autofahrer schwer verletzt, wie am Sonntag die Polizei im schleswig-holsteinischen Sitten mitteilte. Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Fahrtrichtung Hamburg für rund zehn Stunden gesperrt.

