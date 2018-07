Bonn (AFP) Die FDP zieht mit ihrem Europa-Abgeordneten Alexander Graf Lambsdorff an der Spitze in die Europawahl im Mai. Auf einem Parteitag am Sonntag in Bonn wurde der 47-Jährige mit 469 Delegierten-Stimmen zum Spitzenkandidaten gewählt, das entsprach einer Zustimmung von 86,2 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.