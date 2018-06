Bonn (AFP) Gut vier Monate vor der Europawahl hat die FDP personelle Weichen für den Urnengang gestellt: Auf einem Parteitag am Sonntag in Bonn kürten die Delegierten den FDP-Europaabgeordneten Alexander Graf Lambsdorff zum Spitzenkandidaten für die Wahl am 25. Mai. In ihrem am Abend verabschiedeten Programm für die EU-Wahl bekennen sich die Liberalen zu Europa, fordern aber auch weniger EU-Bürokratie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.