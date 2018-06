Frankfurt/Main (AFP) Auch nach dem Verzicht von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer auf das Tragen des Doktortitels hält die Kritik an ihm weiter an: Der Ombudsmann für die deutsche Wissenschaft, Wolfgang Löwer, forderte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" wegen des Verdachts auf ein Plagiat eine wissenschaftliche Prüfung der Dissertation. Die bekannt gewordenen Stellen "sollten Anlass sein, genauer hinzusehen und zu prüfen, wie der Text entstanden ist", sagte Löwer der Zeitung. "Ich gehe davon aus, dass die Karls-Universität in Prag dieser Aufgabe nachkommen wird."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.