Ottawa (SID) - Kanadas Eishockey-Superstar Sidney Crosby wird sein Team als Kapitän zu den Olympischen Spielen in Sotschi führen. Der 26 Jahre alte Center vom NHL-Klub Pittsburgh Penguins hatte vor vier Jahren in Vancouver den entscheidenden Treffer zum Goldmedaillen-Gewinn der Ahornblätter erzielt. Für Crosby, der in der NHL 25 Tore und 43 Assists auf dem Konto hat, ist es die Premiere als Kapitän der Kanadier.

Chicago Blackhawks' Stürmer Jonathan Toews und Nashville Predators' Verteidiger Shea Weber wurden zu Co-Kapitänen ernannt. "Sidney, Jonathan und Shea sind Führungsspieler auf internationaler Ebene und auch in ihren Vereinen", sagte Coach Mike Babcock.