Budapest (dpa) - Die Chemnitzer Paarläufer Aljona Savchenko und Robin Szolkowy treten bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften nicht zum Kürfinale an. "Aljona hat einen viralen Infekt der oberen Atemwege", sagte Udo Dönsdorf, Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union, in Budapest. Die gebürtige Ukrainerin hatte noch am Morgen ihres 30. Geburtstages in der Syma Hall trainiert. Die viermaligen Weltmeister lagen nach dem Kurzprogramm hinter den russischen Titelverteidigern Tatjana Wolossoschar und Maxim Trankow an zweiter Stelle.

