Hyères (AFP) Im Südosten Frankreichs sind durch schwere Unwetter zwei Menschen ums Leben gekommen. Darüber hinaus liege eine Vermisstenmeldung vor, erklärten die Behörden am Sonntagabend. Seit Freitag gebe es ungewöhnlich starke Niederschläge in der Region um Hyères an der Côte d'Azur. Diese würden voraussichtlich in der Nacht zum Montag andauern.

