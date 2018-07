München (dpa) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw glaubt an eine rechtzeitige Genesung von Sami Khedira vor der Weltmeisterschaft in Brasilien. Es laufe gut, "Sami" sei voll im Zeitplan, sagte der Coach der "Bild am Sonntag". Sein defensiver Mittelfeldspieler hatte sich im Herbst in einem Testspiel in Italien das Kreuzband gerissen und absolviert derzeit ein Reha-Programm. Er habe mit Khedira vor drei Tagen telefoniert und er fühle sich gut. Löw hatte den Profi von Real Madrid zusammen mit 25 anderen Nationalspielern zu einem zweitägigen Marketing-Treffen nach München eingeladen.

