Sydney (SID) - Das erste Spiel nach der Auszeichnung als Weltfußballerin des Jahres hat Nadine Angerer als Zuschauerin erlebt. Beim 0:4 ihres australischen Klubs Brisbane Roar beim ungeschlagenen Titelverteidiger und Tabellenführer Sydney FC saß die 35 Jahre alte Nationaltorhüterin am Sonntag auf der Bank, für sie stand Kate Stewart zwischen den Pfosten.

Nach ihrer Wahl zur besten Fußballerin des Jahres 2013 am Montag in Zürich war die zweimalige Welt- und fünfmalige Europameisterin erst am Donnerstag wieder in "Down Under" angekommen. Mit vier Punkten Rückstand auf Sydney liegt der Angerer-Klub nach neun Spielen auf dem dritten Tabellenplatz der W-League.