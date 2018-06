Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Januar 2014:

3. Kalenderwoche

19. Tag des Jahres

Noch 346 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Agritius, Aleidis, Smeralda, Heinrich

HISTORISCHE DATEN

2013 - Das algerische Militär stürmt das Gasfeld von Amenas, auf dem islamistische Terroristen seit dem 16. Januar Geiseln festhalten. Nach unterschiedlichen Angaben kommen 55 bis 80 Menschen ums Leben, darunter auch dutzende Geiseln.

2012 - Der amerikanische Foto-Pionier Kodak stellt einen Insolvenzantrag.

2009 - Eine seit Februar 1997 vermisste Frau aus Brandenburg wird in einem Wald in der Schweiz entdeckt. Sie lebte dort seit fast einem Jahr in einer Hütte aus Planen.

2004 - Der norwegische Frachter "Rocknes" kentert vor Bergen mit 29 Seeleuten an Bord. 19 Besatzungsmitglieder kommen ums Leben.

1999 - Das Kasseler Bundesarbeitsgericht bestätigt in einem Grundsatzurteil die Zulässigkeit von generellen Rauchverboten am Arbeitsplatz.

1994 - In den USA sterben 130 Menschen bei einer Kältewelle mit arktischen Eiswinden, Schneestürmen und Temperaturen von bis zu minus 40 Grad.

1954 - Die Kunstbibliothek der ehemals staatlichen Museen Berlins wird nach Rückgabe durch die westlichen Alliierten in West-Berlin wiedereröffnet.

1919 - Bei den Wahlen zur Verfassunggebenden Nationalversammlung der Weimarer Republik haben Frauen erstmals in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht.

1829 - In Braunschweig findet die erste vollständige Aufführung des ersten Teils der Tragödie "Faust" von Johann Wolfgang von Goethe statt.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: Der südostasiatische Stadtstaat Singapur nimmt seine englisch-chinesische Zweisprachigkeit sehr ernst - so sehr, dass auch die Polizeihunde Kommandos zweisprachig verstehen müssen.

GEBURTSTAGE

1969 - Oliver Mommsen (45), deutscher Schauspieler

1954 - Katharina Thalbach (60), deutsche Schauspielerin und Regisseurin ("Strajk - Die Heldin von Danzig")

1949 - Robert Palmer, britischer Pop- und Soulsänger ("Addicted to Love"), gest. 2003

1924 - Walter Kaufmann (90), deutscher Schriftsteller ("Reisen ins gelobte Land")

1839 - Paul Cézanne, französischer Maler ("Badende"), gest. 1906

TODESTAGE

2013 - Hans-Jürgen Massaquoi, deutsch-amerikanischer Journalist und Schriftsteller ("Neger, Neger, Schornsteinfeger!"), geb. 1926

1984 - Wolfgang Staudte, deutscher Filmregisseur ("Rosen für den Staatsanwalt"), geb. 1906