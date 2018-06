London (dpa) - Ein 16 Jahre alter Schüler hat nach 48 Tagen auf Skiern den Südpol erreicht. Nach mehr als 1100 Kilometern Strecke erreichte Lewis Clarke aus dem englischen Bristol die Amundsen-Scott-Südpolstation, wie sein Team mitteilte.

Nun will er es in das "Guinness Buch der Rekorde" schaffen: Er sei der Jüngste, der je auf dieser Route an den Südpol getrekkt sei, erklärte er. Die bisherige Weltrekord-Halterin sei 18 Jahre alt gewesen, als sie 2005 die Tour meisterte. Ob es ein Weltrekord war, muss nun noch geprüft und bestätigt werden.

Clarke war Anfang Dezember von der antarktischen Küste aufgebrochen und täglich durchschnittlich acht Stunden bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad auf den Skiern gewesen. Begleitet wurde er von einem erfahrenen Strecken-Führer.

"Ich bin sehr glücklich, vor allem aber erleichtert, dass ich zum ersten Mal seit 48 Tagen morgen früh nicht aufstehen und meinen Schlitten neun Stunden lang durch den Schnee und eisigen Wind ziehen muss", sagte Clarke nach seiner Ankunft. "Heute war ein sehr harter Tag, je näher ich dem Südpol kam, desto langsamer wurde ich. Meine Beine haben genug."

