Jerusalem (AFP) In Israel werden ab Februar keine Gasmasken mehr an die Bevölkerung ausgegeben. Dies beschloss das israelische Sicherheitskabinett am Sonntag. Die Fachministerrunde reagiere damit auf die erheblich verringerte Bedrohung des Landes durch einen Chemiewaffenangriff, teilte die Regierungspressestelle mit.

