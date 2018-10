Islamabad (dpa) - Bei einem Bombenanschlag auf ein Kasernengelände im Nordwesten Pakistans sind am Morgen mindestens 20 Soldaten ums Leben gekommen. Rund 30 Angehörige der Grenztruppe wurden bei der Explosion in Bannu in der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa verletzt, teilten die Behörden mit. Nach ersten unbestätigten Berichten wollten die Soldaten gerade mit einem Konvoi zur pakistanisch-afghanischen Grenze losfahren, als der Sprengsatz detonierte. Die Taliban bekannten sich umgehend zu dem Anschlag.

