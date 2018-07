Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel erwartet für Deutschland ein stabiles Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 1,5 Prozent pro Jahr bis 2018. Das geht aus dem Entwurf des Jahreswirtschaftsberichts 2014 hervor, der der "Bild am Sonntag" vorliegt. Gabriel will den Bericht am 12. Februar im Kabinett erläutern und tags darauf dazu im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Mit den Wachstumsaussichten für 2014 und 2015 nehme Deutschland eine Spitzenposition im europäischen Vergleich ein, heißt es demnach in dem vertraulichen Entwurf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.