Berlin (dpa) - Flughafen-Chef Hartmut Mehdorn will nach einem Bericht von "Bild.de" ein Jahr vor Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens den Termin bekanntgeben. Dies gehe aus einem internen Brief hervor, den Mehdorn an Mitarbeiter verschickt habe. Ein Flughafen-Sprecher sagte am Abend dazu nur, dass es diesen Mitarbeiterbrief gebe. Details nannte er nicht. Mehrmals war die Eröffnung des Flughafens verschoben worden, einen konkreten Termin nennt bislang keiner der Verantwortlichen.

