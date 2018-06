Szklarska Poreba (SID) - Der zweimalige Gesamtweltcupsieger Tobias Angerer (Valchau) hat im letzten Versuch doch noch die Qualifikations-Norm für die Olympischen Spiele in Sotschi erfüllt. Beim schwach besetzten Weltcup im polnischen Szklarska Poreba belegte der 36-Jährige den sechste Rang und schaffte damit im letzten Quali-Rennen die geforderte Platzierung unter den besten Acht. Bester Deutscher beim Sieg des Russen Wylegschanin war Hannes Dotzler (Sonthofen) als Fünfter.

Angerer, der nach dieser Saison seine Karriere beendet, hatte im olympischen Winter mit vielen Problemen zu kämpfen gehabt und war als 28. beim Prolog der Tour de Ski nur einmal in die Weltcup-Punkte gelaufen. Nach der Tour zog sich der Routinier aus dem Wettkampfgeschehen zurück und konzentrierte sich ganz auf das Rennen in Polen.

Bei den Wettbewerben in Polen fehlen große Teile der Weltspitze. Sämtliche Norweger, Schweden und Finnen sind wegen ihrer zeitgleich ausgetragenen nationalen Meisterschaften nicht am Start. Von den 15 besten Läufern des Gesamtweltcups traten nur drei im Massenstart an.