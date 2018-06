Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin sieht die Entscheidung mehrerer westlicher Staatenführer, nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Sotschi zu reisen, gelassen. Die Spiele seien schließlich "kein Wettkampf von Politikern", sagte Putin am Sonntag in einem Interview. Viele Staats- und Regierungschefs hätten außerdem nicht die Angewohnheit, zur Eröffnung der Spiele zu reisen. Er wolle "Sport und Politik nicht vermischen", sagte Putin in dem Interview mit ausländischen und russischen Medien, das im Fernsehen übertragen wurde.

