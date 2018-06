Singapur (AFP) Für die russische Opposition war es ein Hit, bei einem Wettbewerb für Videokunst hat es nicht überzeugt: Die Musikerinnen der russischen Punkband Pussy Riot sind bei einer Preisverleihung in Singapur, bei der sie mit dem Kurzclip über ihren regierungskritischen Auftritt in einer Moskauer Kirche nominiert waren, leer ausgegangen. Die Organisatoren kürten stattdessen am Samstag den australischen Videokünstler Daniel Crooks zum Sieger der Veranstaltung Prudential Eye Awards.

