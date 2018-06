Cortina d'Ampezzo (dpa) - Wegen weiterhin heftigen Schneefalls ist die auf den Sonntag verschobene Weltcup-Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo abgesagt worden. Das gab der Ski-Weltverband FIS am Morgen via Twitter bekannt.

Die im Olympia-Ort von 1956 geplanten Alpinrennen - ursprünglich sollte am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G ausgefahren werden - könnten kommende Woche nachgeholt werden. Dann stehen im norditalienischen Skiort zudem die von Garmisch-Partenkirchen verlegten Rennen auf dem Plan. Eine Entscheidung soll spätestens an diesem Montag getroffen werden.

