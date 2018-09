Wien (SID) - Rekordsieger Deutschland hat dank Moritz Fürste seinen Titel bei der Hallenhockey-EM in Österreich erfolgreich verteidigt und ist zum 14. Mal Europameister. Die Auswahl des Deutschen Hockey Bundes (DHB) gewann am Sonntag den Final-Krimi in Wien gegen die Gastgeber 4:3 im sudden death, nach regulärer Spielzeit hatte es 5:5 (3:3) gestanden. Der ehemalige Welthockeyspieler Fürste erzielte den entscheidenden Treffer. Dritter wurde Russland, das sich gegen Polen mit 4:3 (2:2) durchsetzte.

"Es war ein mega enges Spiel, bei dem wir es am Ende dieses kleine Fitzelchen mehr verdient hatten zu gewinnen, weil wir die besseren Offensivaktionen hatten", sagte Fürste, der mit 15 Treffern bester Schütze des Turniers wurde. Keeper Felix Reuss wurde zudem zum besten Torhüter gekürt. Österreich hatte Deutschlands 5:3-Führung kurz vor Schluss ausgeglichen und den Shootout erzwungen.

"Letztlich hatten wir im Penaltyschießen auch das Glück auf unserer Seite, aber ich fand auch, dass wir es verdient hatten, hier zu gewinnen", sagte Bundestrainer Stefan Kermas: "Die Dramatik passt zu der ganzen, tollen Geschichte hier mit der kurzen Vorbereitung und der Entwicklung des Teams."