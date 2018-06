Kiew (AFP) Der ukrainische Oppositionsführer Vitali Klitschko hat nach einem Gespräch mit Präsident Viktor Janukowitsch am Sonntagabend angekündigt, dieser werde zur Überwindung der aktuellen politischen Krise einen Vermittlungsausschuss einsetzen. Die Kommission, die Janukowitsch am Montagmorgen gründen wolle, werde aus Vertretern des Präsidialamtes, der Regierung und der Opposition bestehen, sagte Klitschko am Sonntagabend vor Journalisten in einer Residenz des Präsidenten. Gemeinsam sollten die Teilnehmer einen "Weg aus der aktuellen Krise" finden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.