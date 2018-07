London (AFP) Die Struktur des Weltalls nimmt für die Himmelsforscher durch eine neue Studie klarere Konturen an: Beobachtungen im Umfeld des Quasars UM287 ergeben einen neuartigen Einblick in das kosmische Materienetz, wie das Wissenschaftsmagazin "Nature" in seiner jüngsten Ausgabe berichtet.Vom Quasar UM287 werde ein Teil des kosmischen Materienetzes wie mit einem Kamerablitz beleuchtet, erläutern die Forscher von der University of California. Mit Hilfe des Keck-Observatoriums auf Hawaii konnten Daten von einem kosmischen Nebel aufgenommen werden, der einen Durchmesser von zwei Millionen Lichtjahren hat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.