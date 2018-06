München (dpa) - Der ADAC hat Manipulationen beim Autopreis "Gelber Engel" eingeräumt. Die Zahl der abgegebenen Stimmen sei in der Preiskategorie Lieblingsauto der Deutschen, zu dem der VW Golf gewählt wurde, "geschönt" und nach oben korrigiert worden.

Das teilte der Autoclub am Sonntag in München mit. Michael Ramstetter (60), ADAC-Kommunikationschef und Chefredakteur der Mitgliederzeitschrift "Motorwelt", habe am vergangenen Freitag eingeräumt, die Zahl der Stimmen bei diesem Preis manipuliert zu haben. Ramstetter übernehme dafür "die alleinige persönliche Verantwortung" und habe sämtliche Funktionen beim ADAC niedergelegt.