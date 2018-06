"Auch die Pannen- und Tunnelstatistik (des ADAC) müsste man jetzt untersuchen"

(Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen am Sonntag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa)

"Der ADAC hat jetzt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Karten auf den Tisch gelegt werden."

(Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Sonntag in München am Rande der Innovationskonferenz DLD.

"Der ADAC betont, dass weder die Geschäftsführung noch das

Präsidium des ADAC zu irgendeinem Zeitpunkt über diese

Unregelmäßigkeiten bei der Leserwahl unterrichtet gewesen sind."

(Der ADAC in einer am Sonntag in München veröffentlichten Mitteilung)

"Mit der packt man den Fisch ein."

(ADAC-Geschäftsführer Karl Obermair am vergangenen Donnerstag bei der Feier zur Auszeichnung des VW Golf mit Blick auf die Aktualität von Tageszeitungen. Er spielte damit auf die Manipulationsvorwürfe in der "Süddeutschen Zeitung" vom vergangenen Dienstag an.)

"... offenbar nur Blendwerk und aufgeblasene Selbstinszenierung"

(Der Auto Club Europa (ACE) am Sonntag in Stuttgart über Auszeichnungen in der Automobilbranche)

"Kommt nach der Austrittswelle aus der Kirche nun die aus dem beliebtesten Verein Deutschlands, dem #adac ?"

(Ein User am Sonntag auf Twitter)

