Budapest (SID) - Die viermaligen Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Robin Szolkowy treten bei der EM in Budapest am Sonntag nicht mehr zur Kür an. Udo Dönsdorf, der Sportdirektor der Deutsche Eislauf-Union (DEU), bestätigte, dass das Paar wegen eines grippalen Infekts von Savchenko aus dem Wettkampf ausgestiegen ist. Savchenko/Szolkowy hatten nach dem Kurzprogramm den zweiten Platz hinter den russischen Titelverteidigern Tatjana Wolososchar und Maxim Trankow belegt.