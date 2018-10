Bangui (AFP) Bei einem Überfall auf einen Flüchtlingskonvoi in der Zentralafrikanischen Republik sind einer Hilfsorganisation zufolge 23 Zivilisten getötet worden. Der Konvoi mit Muslimen aus der nordwestlichen Stadt Bouar sei am Freitag auf dem Weg nach Kamerun angegriffen worden, erklärte die Hilfsorganisation Save the Children am Samstag. Unter den Opfern seien auch drei Kinder. Der Angriff unterstreiche die angespannte und gefährliche Lage, erklärte die Organisation. Sie rief dazu auf, die internationale Militärmission auch auf entlegenere Provinzen auszudehnen.

