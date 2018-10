Kabul (AFP) Radikalislamische Taliban-Kämpfer haben am Montag in Afghanistan einen Militärstützpunkt angegriffen und dabei mindestens einen NATO-Soldaten getötet. "Ein Mitglied der Internationalen Afghanistan-Schutztruppe (ISAF) wurde getötet", sagte ein ISAF-Sprecher. Bei dem Angriff auf den Stützpunkt im Süden des Landes hätten sich mehrere Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, auch eine Autobombe sei detoniert, sagten NATO-Vertreter.

