Wirtschaft und Staat profitieren von der Zuwanderung nach Deutschland. Das ergab eine Studie des arbeitgebernahen Institutes der deutschen Wirtschaft (IW). IW-Direktor Michael Hüther forderte, Deutschland müsse sich zur Sicherung von Wohlstand und Wirtschaftskraft weiter öffnen und verwies auf den weltweiten Konkurrenzkampf. Das deutsche Zuwanderungsrecht sei trotz Änderungen in den vergangenen Jahren noch ein "Zuwanderungsverhinderungsrecht".

Die Studie berichtet von einem erhöhten Bedarf an Fachkräften in den kommenden Jahren, besonders in den Gesundheits- und Pflegeberufen. Auch Mathematiker, Ingenieure, Naturwissenschaftler und Techniker würden gebraucht. Bis 2030 verringere sich aufgrund des Demographiewandels die Zahl der Fachkräfte, umgerechnet auf Vollzeitstellen, um 2,4 Millionen. Dabei ist eine Zahl von etwa 100.000 Zuwanderern bereits eingerechnet.



Die bisherigen Erfahrungen mit Zuwanderern, auch aus Bulgarien und Rumänien, seien durchweg positiv, sagte Hüther. Migranten seien häufig hoch qualifiziert und es gebe prozentual mehr Hochschulabsolventen unter ihnen als bei den Deutschen. Auch der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten unter den Zuwanderern liege mit 41,9 Prozent höher als bei den in Deutschland Geborenen mit 35,5 Prozent. Sie finanzierten also die Rentenversicherung und das Gesundheitssystem mit.

Hüther sieht in der Zuwanderung Chancen für Kommunen, die unter Einwohnerschwund und Überalterung leiden. Wo es in Städten Probleme gäbe, müssten diese unterstützt werden, sagte Hüther. Er kritisierte die aktuelle Diskussion um Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien und nannte die Zuwanderungsdebatte eine Diskussion mit "erkennbar politischen Kalkül".