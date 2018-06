Peking (AFP) Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft verlangsamt sich. 2013 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 7,7 Prozent und damit um die gleiche Rate wie im Vorjahr, wie die staatliche Statistikbehörde am Montag mitteilte. Zuletzt hatte die Wirtschaft 1999 so wenig zugelegt - in den Jahren danach verzeichnete sie oft zweistellige Wachstumsraten. Für das vierte Quartal 2013 gab die Behörde ein Wachstum von 7,7 Prozent bekannt, nachdem es im dritten Quartal noch 7,8 Prozent gewesen waren.

