Darmstadt (AFP) Mit großer Spannung haben Raumfahrtexperten auf aller Welt am Montag auf die ersten Signale der Kometensonde "Rosetta" nach einem 957-tägigen "Winterschlaf" im All gewartet. Erste Daten der Forschungssonde würden nicht vor 18.30 Uhr erwartet, sagte ein Sprecher der europäischen Weltraumagentur ESA auf Anfrage in Darmstadt. Der automatische Weckvorgang für die Instrumente an Bord der 810 Millionen Kilometer entfernten ESA-Sonde hatte am Montagvormittag um 11.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen sollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.