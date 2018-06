Köln (AFP) Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien sind einer Studie zufolge im Durchschnitt höher gebildet als die Menschen in Deutschland. Knapp 25 Prozent der Erwachsenen, die aus diesen Ländern einwandern, haben einen Hochschulabschluss, wie das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) am Montag mitteilte. Hierzulande liege diese Quote lediglich bei 19 Prozent. Gut acht Prozent der Rumänen und Bulgaren hätten einen Abschluss in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik, aber lediglich sechs Prozent der Deutschen. Diese Fachkräfte seien auf dem Arbeitsmarkt besonders knapp.

