Kiew (dpa) - Der ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko hat Präsident Viktor Janukowitsch zu Gesprächen aufgefordert. Wenn Janukowitsch wirklich eine Lösung der politischen Krise wolle, müsse er selbst an Verhandlungen teilnehmen und für jeden vereinbarten Punkt Verantwortung übernehmen, sagte Klitschko. Er hatte sich gestern am Rande gewaltsamer Proteste gegen die Regierung mit Janukowitsch getroffen. An der Sitzung einer vereinbarten Kommission will der Staatschef aber erst einmal nicht selbst teilnehmen.

