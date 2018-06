Brüssel (AFP) Der frühere belgische Regierungschef Guy Verhofstadt führt die europäischen Liberalen (ALDE) als Spitzenkandidat in die Europawahl. Darauf habe sich Verhofstadt mit seinem bisherigen Konkurrenten für den Posten, dem finnischen EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung Olli Rehn, geeinigt, teilte der Chef des liberalen Parteienbündnisses, Graham Watson, am Montag in Brüssel mit. Die Entscheidung muss noch von einem ALDE-Parteitag am 1. Februar abgesegnet werden. Zu dem ALDE-Bündnis zählt auch die FDP.

