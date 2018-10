Berlin (AFP) In der Diskussion um die ausufernde Überwachung durch den US-Geheimdienst hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) vor einer Fixierung auf die USA gewarnt. Es gebe auch andere Staaten, die "viel schamloser" im Internet spionieren würden, sagte der Minister am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Auch die organisierte Kriminalität stelle eine Bedrohung dar. "Der Schutz des Internets - gegen wen auch immer - das ist unsere gemeinsame Aufgabe und nicht nur die Fixierung auf die NSA."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.