Brüssel (AFP) Mit Blick auf die geplante Entsendung einer EU-Militärmission nach Zentralafrika zur Unterstützung französischer Truppen hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die Absicht eines deutschen Engagements bekräftigt. "Wir Europäer und Nachbarn sollten dankbar sein, dass die Franzosen sich mit ihren Möglichkeiten bemüht haben, dort zumindest bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt Schlimmeres zu verhüten", sagte Steinmeier am Montag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Bei dem Treffen wollen die Minister die Entsendung einer Militärmission in das Krisenland beschließen.

